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Порховское предприятие «Водоканал» заплатит штраф за отклонившийся от нормы люк

Районный суд наказал порховское муниципальное предприятие «Водоканал» за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения (часть 1 статьи 12.34 КоАП РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 31 января на участке дороги, расположенном на 152-м километре автодороги Великий Новгород - Сольцы - Порхов - Псков, у дома № 30 по улице Пушкина в городе Порхове люк смотрового колодца отклонялся на 3,5 сантиметра по вертикали относительно поверхности проезжей части. Такое отклонение угрожает безопасности дорожного движения, подчеркнули в пресс-службе Было установлено, что за инженерные коммуникации на этом участке дороги отвечает «Водоканал».

В судебном заседании представители «Водоканала» вину учреждения в административном правонарушении не отрицали. С фактами, изложенными в протоколе и акте проверки, согласились.

Однако пояснили, что в 2022 году автодорожная организация провела ремонт указанной автомобильной дороги, в том числе участка, проходящего по улице Пушкина в городе Порхове. При этом ремонтные работы не согласовывались с «Водоканалом». Асфальтирование проводилось без учёта существующих колодцев. В результате чего часть колодцев была заасфальтирована, а высота дорожного полотна поднялась, и большинство колодцев, включая указанный в протоколе об административном правонарушении, оказались ниже уровня поверхности проезжей части.

Работы по выравниванию уровня крышки колодца проведены в короткий срок, допущенное нарушение устранено. В настоящее время «Водоканал» согласовывает с автодорожными организациями проведение работ по приведению люков колодцев в нормативное состояние.

Суд признал предприятие виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей.