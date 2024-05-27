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Более 20 человек пострадали в авариях на псковских дорогах за неделю

1341 административное правонарушение в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области за период с 20 по 26 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Выявлено 28 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 3 водителя.

За данный период на территории области зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 22 человека получили травмы различной степени тяжести.