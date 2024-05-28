АвтоМир / Официально

О модели поведения на дорогах детей-пешеходов рассказали полицейские в Великих Луках

Информативные занятия по правилам дорожного движения для детей, посещающих летние оздоровительные пришкольные лагеря с дневным пребыванием на базе средней общеобразовательной школы № 1 и лицея № 10, организовали сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Основной акцент при этом был сделан на освоении ПДД и модели поведения на дорогах детей-пешеходов, а также на последствиях допущенных нарушений. Особое внимание при этом было уделено требованиям, которые касаются велосипедистов и участников дорожного движения, использующих средства индивидуальной мобильности.

По окончании педагогам для дальнейших занятий с детьми раздали познавательно- развлекательные раскраски с технологией дополненной реальности, содержащие игротеку, позволяющую изучить возможные ситуации на улице, и после раскрашивания посмотреть познавательный ролик о ПДД на рисунке, а также проверить, как подопечные усвоили данный материал.