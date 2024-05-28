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Порядка 30 единиц дорожной техники хотят закупить в Псковской области

Дорожную технику на 163 млн рублей планируют закупить в Псковской области в 2024 году. Машины предназначены для работ по содержанию дорог в надлежащем состоянии. Муниципалитеты получат технику согласно ранее поданным заявкам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В настоящее время специалисты проводят заключение соглашений на закупку техники между комитетом по транспорту и дорожному хозяйству региона и муниципальными образованиями. Приобрести планируется около 30 единиц техники.

В прошлом году из регионального бюджета на закупку техники и оборудования выделили свыше 350 млн рублей.

Добавим, правительство РФ выделит Псковской области дополнительно 750 млн рублей, на которые закупят 25 автобусов для городских и пригородных маршрутов. Они поступят в регион до конца года.