АвтоМир / Официально

Викторину о дорожном движении провели полицейские для детей в Великих Луках

Сотрудники Госавтоинспекции с использованием обучающего игрового комплекса «Зарница» организовали для ребят из детского сада № 19 в Великих Луках иммерсивное занятие по Правилам дорожного движения с элементами развлекательной игровой викторины «Всезнайки дорожного движения». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Для лучшего зрительного восприятия подопечным демонстрировали дорожные знаки и сигналы светофора. Разбирались различные дорожные ситуации, которые проигрывались самими юными горожанами. Обсуждались модели поведения в качестве различных участников дорожного движения. В частности, была проанализирована конкретная ситуация по ДТП, произошедшему недавно с одной из воспитанниц этого детсада.

Добавим, что в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, повышения эффективности профилактической работы в летний период и реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» личным составом Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки проводятся занятия, беседы, различные конкурсы и викторины во всех дошкольных образовательных организациях южной столицы региона.