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АвтоМир / Официально

В Пскове 30 июня закроют для транспорта Октябрьскую площадь на время фестиваля-марафона «Песни России»

28.06.2024 11:11|ПсковКомментариев: 0

В Пскове введут временное прекращение движения автотранспорта при подготовке и проведении Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России». Соответствующее постановление администрации Пскова № 1157 от 27 июня опубликовано на официальном сайте города.

Вводится временное прекращение движения автотранспорта 30 июня 2024 года с 08.00 до 02.00 01 июля 2024 года

  • по ул. Советской от ул. Детской до Октябрьской площади;
  • по Октябрьскому проспекту от ул. Некрасова до Октябрьской площади;
  • по Октябрьской площади;
  • по ул. Советской от площади Ленина до Октябрьской площади;
  • по ул. Профсоюзной в районе пересечения с Октябрьской площадью;
  • по Октябрьскому проспекту в районе здания № 20 по ул. Советской.

Определены в качестве объездов: улицы Советская, Некрасова, К.Маркса, Юбилейная, мост «им. 50-летия Октября».

Изменяются маршруты движения общественного транспорта.

Автобусы маршрутов №№ 4, 15, 17 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, ул. М. Горького, Дамбу, пл. Победы, ул. Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

Автобусы маршрута № 3 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, пл. Ленина с поворотом на Запсковье, ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Алтаева, ул. Инженерной в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

Автобусы маршрута № 14 с Завеличья следуют по ул. Коммунальной, ул. М. Горького через Дамбу, пл. Победы, ул. Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

Автобусы маршрутов №№ 115, 122, 126, 129, 130 с Автовокзала следуют по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы (с остановкой), через Дамбу по ул. М. Горького, с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту. В обратном направлении – с Рижского проспекта по ул. М. Горького, Дамбу, пл. Победы (с остановкой), ул. Я. Фабрициуса на Автовокзал.

Автобус маршрута № 109 от Автовокзала следует к Летнему саду с поворотом на ул. Кузнецкую, далее по ул. Инженерной, Алтаева, Архив, ул. Труда с выездом на ул.Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

Автобус маршрута № 19 с Цементного склада следует через пл. Победы, ул. Я. Фабрициуса, Вокзал - прямом и обратном направлениях. Время отправления от вокзала – это время отправления от пл. Ленина.

Автобусы маршрута № 11 следуют с ул. Звёздной по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной с выездом к «Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлении со всеми остановками;

Автобусы маршрута № 1 следуют со Снятной горы, ул. Ижорского батальона, ул. Леона Поземского с поворотом у ц. Косьмы и Домиана на ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Алтаева, ул. Инженерной с выездом к «Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлении со всеми остановками;

Автобусы маршрутов №№ 8, 8А следуют через пл. Победы, ул. Я. Фабрициуса на Вокзал; от Вокзала по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы, ул. Я. Райниса; Время отправления от вокзала – это время отправления от пл. Ленина;

Автобусы маршрута № 207 «Псков - Печоры» (экспресс) рейсами с автовокзала на 9.35 и 13.35 следуют по ул. Вокзальной, ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы, ул. Юбилейной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

маршрутов №№ 22, 25, 26, 30, 114, 118, 121, 124, 127, 142, 138, 166 следуют без изменения схемы движения.

Дачные автобусные маршруты №№ 119, 132, 139, 151, 161, 163, 164, следующие от ул. Рокоссовского с Рижского проспекта следуют по ул. М. Горького, Дамбу, пл. Победы (с обязательной остановкой) и далее по маршруту (ост. «Детский парк» - отменяется);

Маршруты №№ 119, 132, 139, 151, 163, 164 следующие от ул. Текстильной с ул. Звёздной следуют по ул. Текстильной, ул. Инженерной с выездом к «Летнему саду» на Октябрьский пр-т и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях (ост. « Библиотека «Родник» им. С.А.Золотцева», ост. «Детский парк» - отменяются).

Источник: Псковская Лента Новостей
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