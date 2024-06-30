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Владимир Папорт: Мы вынуждены снижать скоростной режим на улице Юбилейной

Скоростной режим на пересечении улиц Юбилейной и Яна Райниса в Пскове приходится снижать путем установки искусственных неровностей, сообщил Псковской Ленте Новостей начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.

«Мы вынуждены снижать скоростной режим на пересечении улиц Юбилейной и Яна Райниса», - сказал Владимир Папорт.

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Пересечение улиц Юбилейной и Яна Райниса является местом концентрации дорожно-транспортных пришествий. Только с начала года там произошло пять ДТП, в которых пострадали шесть человек.

По словам Владимира Папорта, наиболее оптимальное решение - это организация кругового перекрестка, но оно требует проектирования, а вопрос обеспечения безопасности стоит остро на данный момент.

«Там уже установлен по нашей просьбе комплекс фотовидеофиксации, снижающий скорость транспортных средств. Однако это не обеспечило безопасность участников дорожного движения в полном объеме. Поэтому в качестве следующего этапа вынуждены снижать скоростной режим на данном пересечении путем установки искусственных неровностей. Если это не даст эффект в части безопасности, мы будем вынуждены выходить с инициативой просто о запрещении левого поворота на улицу Юбилейную. Имея возможность безопасно развернуться на площади Героев-Десантников. Понимаю прекрасно определенное возмущение участников дорожного движения, но в первую очередь мы обязаны обеспечить безопасность», - сказал руководитель городской Госавтоинспекции.

Владимир Папорт отметил, что в других регионах даже на магистральных улицах повсеместно устанавливают искусственные неровности перед нерегулируемым пешеходными переходами. В Пскове такая практика пока применяется редко.

«Пока мы стараемся сохранить баланс по максимальной пропускной способности улично-дорожной сети и обеспечению безопасности при следовании транспортных средств и пешеходов. Если это не обеспечит, придется переходить к крайним мерам для сохранения жизни и здоровья», - сказал Владимир Папорт. Руководитель Госавтоинспекции города подчеркнул, что не является сторонником принятия «драконовских мер» в виде запрета поворота с Яна Райниса налево на Юбилейную, но возможная альтернатива - разворот на площади Героев-Десантников - на трафик сильно не повлияет.

Интервью с Владимиром Папортом слушайте в пятницу, 19 июля, в программе «На пятой передаче» на «ПЛН FM» (102.6 FM), начало в 12.35.