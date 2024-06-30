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В Пскове ограничат движение транспорта на время открытия фонтана

В Пскове ограничат движение транспорта на время открытия фонтана в сквере 60-летия Октября. Соответствующее постановление администрации Пскова №1324 от 24 июля опубликовано на официальном сайте города.

Согласно тексту документа, вводится временное прекращение движения автотранспорта по улице Конной на участке от улицы Петровской до улицы Максима Горького 27 июля в период с 19.00 до 23.30.

Определена в качестве объезда улица Петровская.

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Запрещается остановка и стоянка транспортных средств по улице Конной на участке от улицы Петровской до улицы Максима Горького по четной и нечетной стороне, на парковке у сквера имени 60-летия Октября 26 июля в период с 19.00 до 23.30.