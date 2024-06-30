В Госавтоинспекциях Пскова и Псковской области сменились руководители

Кадровые перестановки произошли в руководстве управления ГИБДД УМВД России по Псковской области и отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, врио начальника управления ГИБДД региона назначен Владимир Папорт, ранее руководивший Госавтоинспекцией Пскова.
Владимир Папорт
Возглавлявший ГИБДД региона Сергей Семенов официально ушел на пенсию с должности начальника.
Алексей Андреев. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
Отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову возглавил майор полиции Алексей Андреев, ранее занимал должность командира отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову. Сейчас он работает в должности врио.