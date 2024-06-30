АвтоМир / Официально

Новые правила оборудования автомобилей с мобильными комплексами фотовидеофиксации на псковских дорогах внедрят до 31 октября

Мобильные комплексы фотовидеофиксации на дорогах в Псковской области станут заметными. В регионе утвержден порядок оборудования транспортных средств мобильными специальными техническими средствами. Переходный период на внедрение новых правил продлится до 31 октября.

Основной цвет наружной поверхности транспортного средства, оборудованного мобильным средством фиксации, должен быть белым. На наружные поверхности транспортного средства наносится контрастным цветом изображение дорожного знака 6.22. «Фотовидеофиксация» и текст «Контроль нарушений ПДД».

Изображение и текст наносятся на наружные поверхности транспортного средства со всех сторон. Они должны занимать не менее 30% поверхности автомобиля.

Смотрите также В Пскове утвердили внешний вид автомобилей для фиксации нарушений ПДД

Наличие специальных опознавательных знаков на автомобилях с мобильными камерами – одно из требований федерального законодательства к камерам фотовидеофиксации, вступивших в силу с 1 сентября.

На федеральных дорогах в Псковской области с 2023 года применяется мобильный комплекс «Кордон Про-М», который находится внутри движущегося автомобиля.

Смотрите также Скрытая фотовидеофиксация нарушений скорости ведется на двух трассах в Псковской области

С 1 июля по 1 сентября в Псковской области проводился эксперимент по использованию комплексов фотовидеофиксации в автобусах. Комплекс применялся на федеральных дорогах и фиксировал случаи превышения скорости. По информации Псковской Ленты Новостей, сейчас проводится анализ результатов эксперимента, после чего может быть принято решение о продлении или прекращении эксперимента.