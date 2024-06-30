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Для великолукских школьников провели занятие «ПДД - закон жизни»

Сотрудники Госавтоинспекции провели для великолукских первоклассников школы №9 обучающее занятие «ПДД - закон жизни» в рамках всероссийской акции «Безопасный путь в школу». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Главная цель - повторить с детьми основы ПДД, ведь после лета многие основы безопасности забылись, и несовершеннолетним трудно адаптироваться к новой дорожной обстановке, пояснили в ведомстве.

Полицейские напомнили школьникам обязанности пешеходов, правила перехода проезжей части по пути к образовательному учреждению, значение знаков дорожного движения. Кроме того, ребятам рассказали о важности ношения светоотражающих фликеров, где правильно их размещать на одежде и рюкзаке.

В конце занятия дети смогли задать интересующие вопросы инспектору ГИБДД.