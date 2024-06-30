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Не выходить на дорогу из-за припаркованного транспорта призвали псковичей

02.10.2024 19:20|ПсковКомментариев: 0

За 9 месяцев текущего года в Псковской районе зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 2 пешехода погибли и 9 получили травмы различной степени тяжести. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району.

Псковичам и гостям региона напоминают: 

  • необходимо переходить дорогу только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора;
  • прежде чем перейти дорогу, стоит убедиться, что переход будет безопасен – внимательно оценить расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость;
  • при передвижении в темное время суток обязательно нужно пользоваться световозвращающими элементами.

Согласно пункту 4.1 ПДД РФ, люди, находящиеся ночью на проезжей части дороги вне заселенной местности, должны иметь световозвращающие элементы.

«В сумерках или темноте пешехода на дороге почти не видно. Благодаря световозвращающим элементам пешеходы в условиях плохой или недостаточной видимости обеспечены безопасностью на дороге. Такие элементы необходимо прикреплять к верхней одежде, рюкзакам, сумкам, чтобы при переходе через проезжую часть на них попадал свет фар автомобилей и они всегда были видны водителю», - пояснили в ведомстве. 

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району рекомендуют родителям контролировать ношение ребенком световозвращающих элементов независимо от времени суток и времени года, особенно в непогоду. Вместе с тем дети-пешеходы должны знать и соблюдать правила безопасного поведения на дороге.

Также нужно не выходить на дорогу из-за припаркованного транспорта, не перебегать проезжую часть дороги перед близко идущим автомобилем. Всегда стоит помнить, что в темное время суток, особенно вне населенных пунктов, водителю сложно заметить пешехода на проезжей части.

Госавтоинспекция ОМВД России по Псковскому району также напоминает, что в соответствии с частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ за нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства ПДД предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере пятисот рублей.

«Уважаемые участники дорожного движения! Соблюдение правил дорожного движения поможет уменьшить вероятность аварийных ситуаций на дорогах. Помните, от вашей дисциплины на дороге зависит ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей», - отметили в ОМВД России по Псковскому району.

Теги: #пдд
Источник: Псковская Лента Новостей
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