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Детям в Великих Луках напомнили основные требования «дорожной грамотности»

Развлекательная игровая викторина для детей по правилам дорожного движения прошла в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

В ходе этой игры ребятам напомнили правила дорожного движения. Они осваивали основные требования дорожной грамотности, попробовали себя в качестве пассажиров, пешеходов и велосипедистов на дороге. Большое внимание было уделено теме безопасного использования различных средств индивидуальной мобильности. И такие профилактические мероприятия проводятся во всех дошкольных образовательных заведениях города.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в осенний период и в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки на регулярной основе организовывают тематические беседы, занятия, конкурсы и викторины с детьми в дошкольных образовательных организациях с тем, чтобы юные подопечные знали, как вести себя в той или иной дорожной ситуации.