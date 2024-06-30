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В Пскове начались рейды по выявлению затонированных и шумных автомобилей

Псковские полицейские проводят рейды по пресечению административных правонарушений, связанных со светопропускаемостью стекол и превышением допустимого уровня шума транспортных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

Профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение и пресечение нарушений, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

По установленным стандартам, передние боковые стекла должны пропускать не менее 70% света, а лобовое - не менее 75%. Тонировка передних боковых стекол и лобового стекла запрещена. Согласно части 3, примечанию 1 статьи 12.5 КоАП, водителей автомобилей с затонированными или с покрытыми прозрачными цветными пленками стеклами ждет наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции проверяют допустимый уровень шума, издаваемый транспортными средствами, с помощью специальных сертифицированных приборов.