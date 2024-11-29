АвтоМир / Официально

Псковская ГАИ изменит график работы в новогодние праздники

Управление Госавтоинспекции Псковской области информирует о графике работы регистрационно-экзаменационных подразделений в период выходных и праздничных дней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

С 3 по 4 января регистрационно-экзаменационные подразделения будут работать в обычном режиме.

Однако с 29 по 31 декабря, а также с 1 по 2 и с 5 по 8 января подразделения будут закрыты.

Также Госавтоинспекция напоминает, что получить государственные услуги можно в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Подача заявления через портал позволяет значительно сократить время получения государственной услуги, а также выбрать удобную дату и время посещения регистрационно-экзаменационного подразделения, отметили в ГАИ.