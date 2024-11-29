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Псковскую молодежь приглашают к участию в конкурсах по ПДД

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, имени «Наташи Едыкиной» организовал несколько конкурсов, посвящённых профилактике ДТП с участием детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурсы приурочены к Всемирному дню изобретения автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января.

В рамках этого события проводятся следующие конкурсы:

IV Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества по правилам дорожного движения (ПДД) «Авто-бум». IV Всероссийский конкурс стихов и песен об автомобиле «Азбука автомобиля». IV Всероссийский конкурс видеоработ и презентаций «Берегись автомобиля!».

Конкурсы пройдут до 28 февраля 2025 года. Принять в них участие могут все желающие.