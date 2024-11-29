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16 водителей попались в Пскове пьяными за рулем или отказались от прохождения проверки на алкоголь за первую половину января

16 водителей попались в Пскове пьяными за рулем или отказались от прохождения проверки на алкоголь за первую половину января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, по состоянию на 16 января на территории города выявлено 11 пьяных водителей. Еще 5 отказались от прохождения освидетельствования.

Также в первой половине месяца отмечены 2 случая повторного управления транспортным средством в нетрезвом виде, за что предусмотрена административная ответственность.

Напомним, с 1 января 2025 года в России усилена административная ответственность за управлением транспортом в нетрезвом виде. Штраф за пьяное вождение теперь составляет 45 тысяч рублей. Кроме того, данное правонарушение влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Аналогичные меры ответственности предусмотрены за передачу управления транспортным средством лицу в состоянии опьянения, за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления.