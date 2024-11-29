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15 человек травмировались в ДТП на псковских дорогах за неделю

1 325 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции за период с 20 по 26 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Госавтоинспекции Псковской области.

Фото: управление Госавтоинспекции Псковской области / Telegram

Выявлено 25 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали пять водителей.

За данный период на территории области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 15 человек получили травмы различной степени тяжести.