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МВД выступило против штрафов за превышение средней скорости

МВД России не поддерживает введение штрафов за превышение средней скорости на участке дороги. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что в некоторых Telegram-каналах и СМИ получили распространение сведения о якобы имеющей место проработке МВД России вопроса о введении практики штрафов за превышение средней скорости на участке дороги. «Ранее я уже заявляла о принципиальном несогласии министерства с подобными штрафами. Сообщаю, что эта позиция остается неизменной», - написала она в Telegram-канале.

Накануне первый заместитель министра транспорта Валентин Иванов в кулуарах заседания Совета по развитию транспортного комплекса в субъектах РФ сообщил, что Минтранс вместе с МВД прорабатывают вопрос наказания водителей за превышение средней скорости движения на отрезках дорог между камерами. Вместе с тем, по его словам, пока этот вопрос в том же формате, что и был до этого.