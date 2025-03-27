Назначен новый руководитель управления Госавтоинспекции Псковской области

В Великих Луках до лета продлили прекращение движения по мосту через реку Лазавица

Пешеходную зону перекроют на улице Комсомольской в Великих Луках

Перекрытие путепровода над трассой М-9 «Балтия» в Новосокольническом районе перенесли на 21 апреля

Движение на улице Некрасова в Пскове ограничат до 20 апреля