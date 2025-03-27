Назначен новый руководитель управления Госавтоинспекции Псковской области

В Псковской области назначен новый руководитель областного управления Госавтоинспекции. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, руководством УМВД России по Псковской области принято решение назначить временно исполняющим обязанности начальника УГИБДД Андрея Калинина.
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С 14 апреля он приступил к исполнению должностных обязанностей, в понедельник состоялось официальное представление.
Андрей Калинин ранее занимал должность начальника Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки.
Исполнявший обязанности начальника ГИБДД области с августа 2024 года Владимир Папорт вернулся на прежнюю должность – начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову.