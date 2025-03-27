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В ГД предложили вернуть для водителей скидку в 50% за оперативную оплату штрафов

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, которым предлагается давать водителям скидку в 50% за уплату штрафа в течение 20 дней после нарушения ПДД. Текст направлен на отзыв в правительство.

Сейчас размер такой скидки составляет только 25%. С 1 января 2025 года она была уменьшена с 50%.

«Не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере 50% от суммы наложенного административного штрафа, при оплате в период с 21-го дня и не позднее 30-го дня со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа - в размере 75% от суммы наложенного штрафа», - говорится в законопроекте.

По мнению Нилова, возврат к скидке прежнего размера в 50% позволит сохранить уровень загруженности специалистов органов принудительного взыскания, пишет ТАСС.

«Основной причиной введения такой скидки изначально являлось стимулирование автовладельцев на быструю оплату штрафов, за счет чего государство сокращает свои расходы на административные и судебные издержки», - говорится в пояснительной записке.