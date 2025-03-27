Стала известна еще одна дата перекрытия центра Пскова ради спортивного мероприятия. Опубликовано постановление администрации Пскова от 24.04.2025 № 717 о временном прекращении движения автотранспорта при проведении соревнований по бегу «Забег РФ».
Несколько улиц будет перекрыто в центре города 24 мая с 06.30 до 14.00. В этот день будет введено временное прекращение движения автотранспорта:
Определены в качестве объезда: улица Гражданская, Октябрьский проспект, улица Калинина.
Будет организовано двустороннее движение в Музейном переулке.
Напомним, ограничения введены в Пскове 5-7 мая. Вечером 5 и 7 мая будет перекрыт центр в связи с проведением репетиции парада.
6 мая с 14.00 до 17.00 в центре города состоится легкоатлетический пробег.
Ограничения будут введены 8 мая по улице Юбилейной, Железнодорожной, Кузнецкой. 9 мая будет перекрыт центр города.