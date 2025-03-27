АвтоМир / Официально

Стала известна еще одна дата перекрытия центра Пскова ради спортивного мероприятия

Стала известна еще одна дата перекрытия центра Пскова ради спортивного мероприятия. Опубликовано постановление администрации Пскова от 24.04.2025 № 717 о временном прекращении движения автотранспорта при проведении соревнований по бегу «Забег РФ».

Несколько улиц будет перекрыто в центре города 24 мая с 06.30 до 14.00. В этот день будет введено временное прекращение движения автотранспорта:

по улице Спортивной на участке от улицы Гражданской до улицы Кузнецкой,

улице Кузнецкой на участке от площади Победы до Октябрьского проспекта,

по улице Профсоюзной,

по улице Советской на участке от Октябрьской площади до площади Победы

по улице Свердлова на участке от Музейного переулка до улицы Советской и на участке от улицы Калинина до улицы Советской

Определены в качестве объезда: улица Гражданская, Октябрьский проспект, улица Калинина.

Будет организовано двустороннее движение в Музейном переулке.

Напомним, ограничения введены в Пскове 5-7 мая. Вечером 5 и 7 мая будет перекрыт центр в связи с проведением репетиции парада.

6 мая с 14.00 до 17.00 в центре города состоится легкоатлетический пробег.

Смотрите также Опубликован график ограничения движения в Пскове с 5 до 9 мая

Ограничения будут введены 8 мая по улице Юбилейной, Железнодорожной, Кузнецкой. 9 мая будет перекрыт центр города.