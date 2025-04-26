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Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о регистрации авто и водительских экзаменах

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - врио начальника МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области майор полиции Виталий Соловьёв. Ведущий Денис Бахтин обсудит с ним различные вопросы по регистрации автотранспорта, приему экзаменов у будущих водителей и замене водительских удостоверений.

Какие из «автомобильных» услуг можно получить в МФЦ? Почему нужно внимательно смотреть на VIN при покупке автомобиля? С чем еще, кроме нечитаемого номера, могут «завернуть» при регистрации авто в МРЭО? Насколько качественно готовят учеников псковские автошколы? Надо ли менять водительские удостоверения, если они были продлены?