АвтоМир / Официально

Дорожную разметку в Пскове в 2025 году нанесёт местная организация

Определен подрядчик муниципального контракта по нанесению дорожной разметки на проезжей части дорог Пскова. Как сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, победителем электронного аукциона стало ООО «Эридан» с ценой контракта 20 млн рублей.

Всего на торги поступило 5 заявок, две позже были отозваны.

ООО «Эридан» зарегистрировано в Пскове. Компания была победителем конкурса по нанесению дорожной разметки на проезжей части автодорог Пскова в 2022 году (цена контракта 40 миллионов рублей) и в 2020 году (25 млн 370 тысяч рублей).