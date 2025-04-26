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Полицейские помогли себежанке вытащить автомобиль из «грязевого плена»

Себежанка поблагодарила полицейских за вытащенную из грязи машину, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

В адрес начальника управления МВД России по Псковской области генерал-майора полиции Алексея Овсянникова поступила благодарность от жительницы города Себежа, которая выразила признательность сотрудникам отделения МВД России «Пыталовское» за их профессионализм и отзывчивость в сложной ситуации.

Себежанка, везя пассажира в одну из деревень Пыталовского района, столкнулась с трудностями на незнакомом пути. Доверившись навигатору, она оказалась на заброшенной дороге, где автомобиль застрял в грязи. В условиях темноты и отсутствия возможности определить свое местонахождение женщина обратилась за помощью к полицейским.

Сотрудники Пыталовской полиции, а именно начальник отделения УУП и ПДН капитан полиции Ольга Волчок, инспектор ДПС Госавтоинспекции младший сержант полиции Александр Баринов и оперативный дежурный ДЧ лейтенант полиции Андрей Журин, не только помогли определить геолокацию потерявшихся, но и выехали на место происшествия.

«Сложные условия не стали преградой для профессионалов: они успешно извлекли автомобиль из "грязевого плена", сопроводили женщину до ближайшей заправки и помогли построить правильный маршрут до пункта назначения», - рассказали в полиции.