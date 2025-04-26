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Профилактическое мероприятие «Внимание - дети!» проводят в Псковской области

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, повышения уровня правосознания несовершеннолетних участников дорожного движения в преддверии летних каникул на территории Псковской области в период с 12 по 23 мая проводится профилактическое мероприятие «Внимание - дети!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции Псковской области.

При проведении профилактических и информационно-пропагандистских мероприятий особое внимание будет уделено вопросам:

соблюдения ПДД пешеходами при переходе проезжей части и использования ими световозвращающих элементов;

использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке несовершеннолетних в автомобиле;

соблюдения ПДД велосипедистами и лицами, управляющими средствами индивидуальной мобильности (в том числе использование средств защиты);

управления механическими транспортными средствами (в том числе достижение определенного возраста, наличие водительского удостоверения соответствующей категории, использование средств защиты, родительской ответственности).

Госавтоинспекция напоминает родителям о необходимости контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль. Необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения. Управлять средствами индивидуальной мобильности (СИМ) стало очень модно, но многие забывают, что при управлении ими необходимо соблюдать правила безопасности, заметили в ведомстве. Покупая ребенку СИМ (роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, гироскутеры, сигвеи, мноколеса и иные аналогичные средства передвижения), важно понимать, что это - не игрушка. Необходимо объяснить детям основные правила безопасного поведения на улице во время катания.