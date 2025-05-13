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Конкурс «Безопасное колесо» провели для псковских школьников

Областной этап конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» прошел в Псковской области на базе Многопрофильного правового лицея № 8, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Госавтоинспекции МО МВД России «Новосокольнический».

Фото здесь и далее: отделение Госавтоинспекции МО МВД России «Новосокольнический»

Целями конкурса являются: воспитание законопослушных участников дорожного движения; пропаганда здорового образа жизни; профилактика детской безнадзорности и беспризорности.

Задачами конкурса являются: совершенствование работы по профилактике ДТП с участием детей и подростков; закрепление школьниками знаний ПДД; привлечение детей и подростков к участию в пропаганде ПДД на улицах и дорогах среди сверстников; вовлечение детей и подростков в отряды юных инспекторов движения; привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом.