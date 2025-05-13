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Правила перевозки детей в автомобилях и на мототранспорте напомнили псковичам

Правила перевозки детей в автомобилях и на мототранспорте напомнила псковичам инспектор по особым поручениям отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Елена Степанова в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«В детском удерживающем устройстве ребенок должен обязательно находиться до 7 лет. С 7 до 11 включительно ребенка можно перевозить с использованием ремней безопасности, но только на заднем сидении автомобиля», - сказала Елена Степанова.

Она добавила, что на переднем сидении также действует ряд ограничений.

«На переднем сидении до 12 лет включительно ребенок может ездить только в удерживающем устройстве. Если он вырос из кресла или бустера, то на переднем сидении ему ездить нельзя. Также до 12 лет детям запрещено ездить пассажирами на мототранспорте», - сообщила инспектор.