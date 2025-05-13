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В Пскове могут построить новую дорогу к будущей школе на улице Киселева

В Пскове могут построить новую дорогу для удобства движения у новой школы на улице Киселева. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин 28 мая на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове.

При рассмотрении вопроса о безопасности детей во время летних каникул глава Пскова рассказал, что возле новой школы рассматривается возможность построить «дублёр» улицы Киселева. Предполагается «закольцевать» дорогу от входа в школу к улице Кузбасской Дивизии. Дорога будет располагаться вдоль стадиона «Электрон» и идти параллельно Киселева.

Подготовлена смета на строительство. Ведутся поиски источников финансирования.

Ранее сообщалось, что в новом здании на улице Киселева в Пскове расположится гимназия с изучением основ православной культуры №28.