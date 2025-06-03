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Полицейские встретились со школьниками в лагерях Великих Лук

В Великих Луках полицейские встретились со школьниками. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции ОМВД России по городу, в ходе общения инспекторы Госавтоинспекции напомнили ребятам, находящимся в оздоровительных лагерях города, о требованиях дорожной безопасности.

Фотографии: отдел Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки

Проведенные беседы были направлены на формирование навыков участия в дорожном движении в городских условиях, осознанного отношения к необходимости соблюдения «Закона дорог», способности предвидеть и анализировать те или иные возникающие ситуации. Особое внимание уделялось безопасному использованию средств индивидуальной мобильности. При этом охват детской аудитории составил более 400 человек. Среди участников мероприятия были и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети работающих родителей.

В отделе также отметили, что в южной столице региона в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в период летних школьных каникул, формирования законопослушного и уважительного отношения к закону сотрудниками Госавтоинспекции организована профилактическая работа в 14 оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, которые дислоцируются в образовательных организациях города.