АвтоМир / Официально

Инспекторы ДПС проводят профилактические рейды в Новосокольническом районе

На территории обслуживания отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Новосокольнический» инспекторы ДПС проводят профилактические рейды, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении.

Фото здесь и далее: отделение Госавтоинспекции МО МВД России «Новосокольнический»

Рейды проводятся целью снижения уровня аварийности, тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий и повышения безопасности на автомобильном транспорте при перевозках пассажиров и багажа автобусами.

Особое внимание в настоящий момент уделяется организованным перевозкам групп детей. В ходе проверки данной категории автобусов водителям разъясняются требования безопасности при перевозки детей. Также инспекторы беседуют с несовершеннолетними пассажирами транспортных средств.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к соблюдению правил дорожного движения, к взаимоуважению на дорогах, к бдительности и внимательности.