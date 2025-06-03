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Ветеранов и сотрудников Госавтоинспекции поздравил Александр Котов от имени депутатов Собрания

С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции УМВД России поздравил от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично председатель регионального парламента Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Обеспечение безопасности дорожного движения – одна из важнейших составляющих государственной политики, которая направлена на сохранение жизни и здоровья граждан. Сотрудники Госавтоинспекции играют ключевую роль в выполнении этой важной задачи», - сказал Александр Котов.

Он добавил, что в современном мире, где автомобилизация охватывает все сферы нашей жизни, эффективное управление дорожным движением требует повышенного внимания.

«Благодаря национальным проектам и государственным программам наши трассы и магистрали с каждым годом становятся лучше, а предоставление автомобилистам различных государственных услуг – удобнее и быстрее за счёт внедрения цифровых сервисов», - подчеркнул председатель Собрания.

Александр Котов выразил уверенность, что общая цель по снижению аварийности и повышению культуры всех участников дорожного движения станет достижимой благодаря совместным усилиям Госавтоинспекции, государства и общества.

«Особую благодарность хочется выразить ветеранам службы, чей многолетний опыт и безупречная служба стали основой для формирования современных стандартов работы Госавтоинспекции. Спасибо за ваш профессионализм и самоотверженный труд, желаю благополучия и профессиональных успехов», - заключил спикер Псковского областного Собрания.