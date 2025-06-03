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Сотрудники псковской ГАИ провели в колонии беседу о причинах детского травматизма

Сотрудники отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району посетили ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области, где провели профилактическую беседу с личным составом, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фотография: отделение Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району

Особое внимание в ходе общения уделили детскому травматизму.

Сотрудникам ИК-4 рассказали об основных причинах детского травматизма, а также акцентировали на его предотвращении. Помимо этого, напомнили правила перевозки детей и использование ремней безопасности, детских удерживающих устройств. А также уделили внимание на недопустимости управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.