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«Рычащих» автомобилями водителей искали в ходе рейда ГАИ в Пскове

В Пскове прошел профилактический рейд, в ходе которого сотрудники Госавтоинспекции проверили техническое состояние транспортных средств. Основная причина - жалоба жильцов многоэтажных домов на водителей, которые на парковках около ТЦ слишком громко «рычат» своими автомобилями, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Госавтоинспекция разъясняет, что в соответствии с частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ за управление водителем транспортным средством, в конструкцию которого внесены изменения без разрешения Госавтоинспекции, предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей.

Далее в случае не устранения водителем изменений, внесенных в транспортное средство на месте их выявления, водителю выдается требование об устранении обстоятельств, способствующих совершению административного правонарушения, в течение 10 дней.

В случае неустранения изменений, внесенных в транспортное средство в установленный срок, регистрация данного транспортного средства будет аннулирована, в соответствии с действующим законодательством, как несоответствующего требованиям безопасности дорожного движения. Далее, в случае невыполнения требования сотрудника полиции, виновники будут привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ и в отношении них будут приняты меры в виде административного штрафа в размере от 2000 до 4000 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

По результатам рейда выявлено девять нарушений при модификации глушителей авто. Дополнительно выписано шесть протоколов о правонарушениях - непристегнутые ремни безопасности, проезд на красный свет, отсутствие детского кресла.

Подобные рейды будут продолжены.