42 ребенка задержаны за управление транспортом в Пскове с начала года

42 несовершеннолетних задержаны за управление транспортным средством в Пскове за 8 месяцев 2025 года подразделением Госавтоинспекции по городу Пскову. Об этом сообщил начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт 5 сентября в программе «На пятой передаче» в эфире ПЛН FM.

19 из них управляли автомашиной, 11 управляли мотоциклом, 10 – мопедом, еще 2 – велосипедом. В отношении этих 42 несовершеннолетних вынесено 83 постановления. Из них 10 не достигли возраста привлечения к административной ответственности (16 лет).

Владимир Папорт рекомендовал владельцам полностью исключить возможность доступа несовершеннолетних детей к транспортным средствам. «В любом случае вы понесете ответственность за ненадлежащее воспитание вашего ребенка», - предупредил главный госавтоинспектор Пскова.

Один из последних примеров – дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка на улице Розы Люксембург в Пскове 1 сентября.

Около 16.50 у дома №27 по улице Розы Люксембург водитель мопеда Kugoo, мальчик 2018 года рождения, двигаясь по тротуару, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Niva под управлением мужчины 1963 года рождения.

7-летний ребенок получил закрытый перелом кости носа и рваную рану века.

«При осмотре места происшествия и транспортного средства было установлено, что мощность данного электросамоката составляет 300 киловатт, что согласно правил дорожного движения является электромопедом. На него требуется полноценно иметь в наличии категорию М, либо иную вышестоящую категорию водительского удостоверения. Шлем и движение по тротуарам таких транспортных средств запрещено», - отметил Владимир Папорт.

Родители ребенка будут привлечены к ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Также им грозит ответственность за передачу транспортного средства лицу не имеющему права управления, что влечет наложение штрафа в размере до 30 тысяч рублей.