Два автомобиля конфисковали в Великих Луках судебные приставы

В Великих Луках судебные приставы передали в собственность государства два автомобиля, конфискованных у жителей города за совершение преступлений, связанных с управлением транспортом в нетрезвом виде, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП России по Псковской области.

На этой неделе в отделении судебных приставов города Великие Луки состоялась встреча с представителями Минобороны России, где обсудили порядок исполнения решений суда о конфискации имущества по уголовным делам. В рамках этой работы судебные приставы передали взыскателю два автомобиля, ранее изъятые у нарушителей.

Так, у 31-летнего мужчина конфискован автомобиль «СЕАЗ 11113-02». Машина использовалась им при совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения), и была признана вещественным доказательством.

Кроме того, у 29-летнего мужчины изъят автомобиль Volkswagen Jetta. Он также использовал транспортное средство при совершении аналогичного преступления.

Оба автомобиля, согласно закону, обращены в доход государства и переданы Минобороны. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Таким образом, судебные приставы напоминают: транспорт, ставший орудием преступления, может быть безвозвратно изъят и обращён в собственность государства.