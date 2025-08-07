АвтоМир / Официально

В Пскове запрещена парковка автотранспорта на участке улицы Некрасова

В Пскове запрещена парковка автотранспорта на участке улицы Некрасова от Музейного до Комсомольского переулка. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такая информация озвучена 23 октября на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Пскова.

Выполнена установка дорожного знака, запрещающего остановку транспорта вдоль здания псковского музея.

В ближайшее время ожидается выполнение других ранее принятых решений. На улице Байкова у дома №14 будет установлена искусственная дорожная неровность. Соответствующая заявка поступила подрядчику.