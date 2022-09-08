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Двое псковичей попались на повторном пьяном вождении в Псковской области

Два водителя попались на повторном пьяном вождении в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, 1 октября в Невеле около 18:00 у дома по улице Больничной сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки автомашину ВАЗ-21102. Выяснилось, что транспортным средством управлял нетрезвый местный житель, 1963 года рождения.

3 октября в Пскове ночью по улице Рокоссовского на автомобиле Volkswagen ехал 31-летний пскович. Как оказалось, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются. Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.