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Водителя задержали в Псковской области за кражу бензина с АЗС

Водителя, который 3 октября похитил топливо с автомобильной заправочной станции, задержали в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Фото из архива ПЛН

Наряд группы задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в 23:32 на автозаправочной станции, расположенной на трассе Псков - Изборск, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на указанный объект, сотрудники Росгвардии установили, что один из водителей заправил свой автомобиль топливом, а затем уехал с заправки, не оплатив бензин. Получив от работников АЗС приметы злоумышленника, а также описание его автомобиля, сотрудники Росгвардии обнаружили разыскиваемую автомашину и задержали находившегося в салоне 30-летнего водителя.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.