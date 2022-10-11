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Пьяный пскович украл машину, разбил её и продал за 50 тысяч

Жителя Псковского района признали виновным в краже автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

3 апреля подсудимый выпивал со своим знакомым спиртное и взял ключ от арендованного автомобиля Volkswagen, после чего уехал на нём в Остров.

В итоге мужчина разбил автомобиль в данном городе и затем продал его за 50 тысяч рублей вместе с магнитолой. В результате преступления представителю потерпевшего был причинен ущерб в размере 476 900 рублей, а потерпевшему - в размере 500 рублей.

«Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, а также взыскал с него в пользу потерпевшего за ремонт автомобиля 145 400 рублей», - сообщили в ведомстве. Приговор в законную силу пока не вступил.