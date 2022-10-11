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Четырех пьяных водителей задержали в Псковской области

Водителей, снова севших за руль автомобиля в нетрезвом виде, выявили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Великих Луках вечером 23 октября у дома на улице Холмской полицейские остановили для проверки автомобиль Audi. Выяснилось, что транспортным средством управлял нетрезвый великолучанин 1987 года рождения. В Пустошке 22 октября на улице Заречной на автомашине «ИЖ» следовал 35-летний горожанин, он тоже был в состоянии алкогольного опьянения.

В деревне Подкрестье Пушкиногорского района 22 октября стражи правопорядка остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2106, за рулем которого оказался нетрезвый 46-летний местный житель. А 23 октября в Пушкинских Горах по улице Аэродромной на автомобиле Opel в нетрезвом виде ехал житель поселка 1973 года рождения.

«Обстоятельства произошедшего во всех этих случаях выясняются. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности», - напомнили в пресс-службе ведомства.