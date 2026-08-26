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«Гранта» догнала «Камри» при пропуске пешехода на Рижском проспекте. ВИДЕО

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ДТП на перекрестке Рижского проспекта и улицы Рокоссовского в Пскове попало на видео. Столкновение произошло 26 августа в 16.04 напротив дома №73 по Рижскому проспекту, согласно записи с камер видеонаблюдения Pskovline.

Скриншот с видео из чата «Псков за рулём. Болталка»

Оба участника происшествия поворачивали с улицы Рокоссовского направо на Рижский проспект в сторону «Ленты». Водитель «Тойота Камри» остановился пропустить пешехода. Сзади в «Тойоту» врезалась «Лада Гранта».

Участники  ДТП дождались сотрудников полиции и простояли на перекрестке до 19.00.

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