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Поссорившийся с девушкой пьяный пскович угнал автомобиль, чтобы согреться

Поссорившийся с девушкой пьяный пскович угнал автомобиль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

14 сентября в ночное время с 00.00 по 02.29 пскович, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с девушкой и решил выйти на улицу подышать свежим воздухом. Прогуливаясь по району, он замерз и решил согреться. Находясь у дома №12 по улице Народной, он подошёл к автомобилю ВАЗ-21061, открыл незапертую водительскую дверь, проник в салон автомобиля и сел на водительское сиденье. Затем, находясь в салоне автомобиля, вырвал кожух руля, вытащил провода замка зажигания и, соединив их, завел двигатель и начал движение.

Санкция статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения - угон) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.