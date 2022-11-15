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Грузовик сгорел на трассе в Стругокрасненском районе

Грузовик сгорел на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе 14 ноября. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании на 225-м километре трассы поступило в 1:06. В грузовом автомобиле MAN-6100 выгорели кабина и моторный отсек. Причиной возгорания стала неисправность топливной системы в моторном отсеке. Сотрудникам пожарной охраны удалось спасти один буксируемый автомобиль.

Кроме того, в этот день в 17:02 в поселке Идрица Себежского района на улице Комсомольской в жилом доме сгорела сажа в дымоходе. Жилой дом удалось спасти от возгорания.

15 ноября в 0:37 в деревне Змеино Невельского района в нежилом доме сгорела кровля, дом выгорел. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Удалось спасти две хозяйственные постройки.