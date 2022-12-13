АвтоМир / Происшествия

Угнанный ВАЗ-2105 обнаружили полицейские в кювете в Куньинском районе

Угнанный ВАЗ-2105 обнаружили полицейские в кювете в Куньинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 15 декабря от дома по улице Советской в поселке Кунья угнали автомобиль ВАЗ-2105. Вскоре машину обнаружили в кювете с техническими повреждениями на территории поселка.

Сотрудники отделения полиции по Куньинскому району установили подозреваемых. Ими оказались двое жителей Куньинского района 1998 и 2002 годов рождения.

По версии следствия, они были в гостях в одном из домов на улице Советской. Выйдя на улицу, они обратили внимание на стоявший неподалеку автомобиль. И решили на нем прокатиться. Машина была не закрыта. Угонщики, не имевшие водительских удостоверений, не справились с управлением и съехали в кювет.

В настоящее время в отношении фигурантов возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.