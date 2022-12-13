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Пыталовский водитель повторно сел за руль пьяным и попался полицейским

Водителя, повторно управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии, выявили в Пыталовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

9 января около 18:00 у дома по улице Центральной в деревне Гавры Пыталовского района полицейские остановили для проверки автомашину ВАЗ-2105. Выяснилось, что за рулем находился житель города Пыталово 1970 года рождения, находившийся в нетрезвом состоянии. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Госавтоинспекция Псковской области призывает водителей транспортных средств учитывать, что алкоголь даже в малых дозах лишает человека возможности осуществлять контроль за движением. В состоянии опьянения притупляется внимание, нарушается координация движений, снижается реакция.