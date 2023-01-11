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АвтоМир / Происшествия

Пскович повторно сел за руль пьяным и попался полицейским

12.01.2023 17:18|ПсковКомментариев: 0

Водителя, повторно управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии, выявили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские остановили для проверки автомобиль Kia 11 января около 23:00 в Пскове у дома на улице Чудской. Выяснилось, что за рулем этой находился нетрезвый житель Пскова 1994 года рождения. Причем ранее он уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Госавтоинспекция Псковской области призывает водителей транспортных средств учитывать, что алкоголь даже в малых дозах лишает человека возможности осуществлять контроль за движением. В состоянии опьянения притупляется внимание, нарушается координация движений, снижается реакция.

Теги: #пьяный за рулем #происшествие
Источник: Псковская Лента Новостей
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