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Россиянка переехала мужа на автомобиле

Жительница Нижнего Новгорода избила и переехала на автомашине своего мужа.

Автомобилистка ехала задним ходом и переехала ноги лежащего супруга. К машине подошел другой мужчина и попытался вытащить пострадавшего из-под колес, но автомобиль переехал и его, сообщает RuNews24.

После этого разозленная женщина разогналась и несколько раз протаранила припаркованный автомобиль.

В местном Тelegram-канале Ni Mash добавили, что до того, как женщина переехала мужа, она его избила. Пострадавший получил травму лодыжки и находится дома.