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Двое водителей повторно сели за руль нетрезвыми в Псковской области

Двух водителей, повторно севших за руль автомобилей в нетрезвом состоянии, выявили в Псковской области на выходных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Так, на дороге Санкт-Петербург – Невель 4 февраля около 14:00 полицейские остановили для проверки Mersedes Benz. Выяснилось, что за рулем находился нетрезвый пскович 1971 года рождения.

А 5 февраля около 23:00 в Пскове по улице Труда на автомобиле Suzuki следовал житель областного центра 1992 года рождения, тоже находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.