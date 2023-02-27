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Два автомобиля горели в Псковской области из-за проблем с проводкой

Два автомобиля горели в Псковской области в субботу, 4 марта, из-за проблем с электропроводкой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В 10.23 в ведомство сообщили о пожаре на улице Гоголя в Великих Луках. В автомобиле Peugeot 406 2001 года выпуска выгорел моторный отсек, огонь повредил лакокрасочное покрытие капота и левого переднего крыла. Причина, по предварительной информации, - короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Второе транспортное средство горело в 19.30 на улице Речной в Стругах Красных. В автомобиле Opel Vectrа огонь повредил моторный отсек. Предварительной причиной также стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

При пожарах спасти от огня удалось два автомобиля.